Hurtan dinero y mercancía de tienda de productos de vapeo en Guaynabo
Alguien forzó la puerta principal para entrar al negocio.
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Un escalamiento se reportó en la madrugada de hoy martes, en la tienda Gravity Vape, que ubica en la avenida Esmeralda en Guaynabo.
De acuerdo con la información preliminar, a eso de la 1:50 a.m. se alertó al querellante que alguien, utilizando un objeto, le ocasionó daños a la puerta principal del local.
Del interior se apropiaron de $150 de las cajas registradoras y mercancía como cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo que estaban en la vitrina.
La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en unos $6,150.
La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuarán con la pesquisa.