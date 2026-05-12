Un escalamiento se reportó en la madrugada de hoy martes, en la tienda Gravity Vape, que ubica en la avenida Esmeralda en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de la 1:50 a.m. se alertó al querellante que alguien, utilizando un objeto, le ocasionó daños a la puerta principal del local.

Del interior se apropiaron de $150 de las cajas registradoras y mercancía como cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo que estaban en la vitrina.

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en unos $6,150.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuarán con la pesquisa.