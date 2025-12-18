Hurtan dos sobres con dinero del interior de una guagua en Caguas
Rompieron el cristal del lado izquierdo para lograr acceso al interior.
PUBLICIDAD
Un conductor reportó una querella esta mañana por el hurto de dos sobres con dinero en efectivo del interior de una guagua estacionada en los predios de la panadería Pan y Canela, ubicada en la carretera PR-01, en Caguas.
Según informó el perjudicado, alguien le causó daños al cristal lateral izquierdo de su vehículo Honda Ridgeline del año 2012, apropiándose de dos sobres que contenían $9,000 en efectivo.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, continuarán con la pesquisa.