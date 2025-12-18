Un conductor reportó una querella esta mañana por el hurto de dos sobres con dinero en efectivo del interior de una guagua estacionada en los predios de la panadería Pan y Canela, ubicada en la carretera PR-01, en Caguas.

Según informó el perjudicado, alguien le causó daños al cristal lateral izquierdo de su vehículo Honda Ridgeline del año 2012, apropiándose de dos sobres que contenían $9,000 en efectivo.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, continuarán con la pesquisa.