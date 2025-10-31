Una querella por el hurto de la embarcación de nombre Kari Mar de la calle Industrial del barrio Puerto Real, en Fajardo, fue radicada durante la tarde del viernes, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante narró que, dejó una embarcación de 27 pies de eslora, marca Sea Ray modelo Sundana ER 270, color blanca y del año 1997, en esa calle y alguien hurtó la misma.

La propiedad hurtada fue valorada en $26,000, según el informe de novedades.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.