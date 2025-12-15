Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigaron una querella de apropiación ilegal, reportada en la mañana de hoy, lunes, en los predios del edificio 78 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

Según informó el querellante, el cual representa a la administración del lugar, durante el fin de semana se apropiaron de tres focos de alumbrado de los predios de dicho edificio frente a la escuela bíblica de los niños, los cuales alumbran la carpa donde se reúnen.

La propiedad hurtada tiene un valor de $795.

El agente Ángel Torres, del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, tiene a cargo la investigación.