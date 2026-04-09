Policías municipales de Trujillo Alto investigaron una querella de escalamiento, reportada a eso de las 6:00 de la mañana de hoy, jueves, en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-175, del barrio Carraízo, en dicho municipio.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante informó que un delincuente logró acceso al interior del establecimiento a través de la parte posterior del aire acondicionado.

Una vez dentro, el escalador forzó la puerta del área de cobro, apropiándose de 24 cajetillas de cigarrillos, 22 hojas de tabaco y $10,500 en efectivo.

El policía Manuel Cruz realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Carolina.