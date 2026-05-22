Escaladores cometieron el hurto de propiedad valorada en $104,900 en el negocio Toaville Liquor Store Colmado & Bar en Toa Baja.

La querella se recibió ayer, jueves, cuando el comerciante llegó al negocio y se percató que le habían ocasionado daños al candado colocado en el área del portón, logrando acceso al interior.

Los delincuentes se apropiaron de una motora acuática, un automóvil marca Mazda RX7 del año 1993, color rojo y con la tablilla DMR-038, y un carretón marca Triton, color gris y del año 2025.

La agente Valerie Carrión, adscrita al distrito policíaco de Toa Baja, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón.