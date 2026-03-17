Un arma de fuego, un cheque por una suma de miles de dólares y computadoras, fueron hurtados de una residencia localizada en la urbanización La Rosaleda en Vega Alta, informó la oficina de prensa de la Policía.

El querellante narró que, al llegar a su residencia, encontró los portones y la puerta principal abiertos y al entrar al hogar, la puerta de una de las habitaciones estaba forzada.

El perjudicado alegó que hurtaron de la caja fuerte un arma de fuego, para la cual tiene licencia vigente, marca Smith & Wesson modelo 457 calibre .45, con dos cargadores, uno de éstos con seis municiones.

También indicó que se apropiaron ilegalmente de dos computadoras portátiles y un cheque por la cantidad de $50,000.

El caso de escalamiento fue referido al CIC de Bayamón para continuar con la pesquisa.