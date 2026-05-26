Hurtan prendas valoradas en más de $63 mil en un escalamiento en Cupey
El CIC de San Juan continúa con la pesquisa.
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Una adulta mayor reportó ayer un escalamiento en su hogar localizado en la urbanización Paseo Mayor, en Cupey, de donde le hurtaron prendas valoradas en más de $63,000.
La querellante, de 65 años de edad, narró que ayer se percató que alguien logró acceso al interior de su hogar y se apropió ilegalmente de sus prendas.
Entre la propiedad hurtada se encuentran, unos aretes de oro con diamantes de la marca David Yurman, una pulsera y una gargantilla en oro de 18 kilates, una sortija en oro de 18 kilates con diamantes y hasta un collar de perlas pequeñas, entre otras alahas.
La perjudicada valoró la propiedad hurtada en $63,050 aproximadamente.
El agente Jorge Arzola, adscrito al Precinto de Cupey, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.