Una querella por apropiación ilegal fue reportada a media mañana de hoy, jueves, en el parque recreativo La Esperanza en Cataño, informó la Policía.

El querellante denunció que alguien logró acceso a las instalaciones del parque, el cual está en construcción, logrando sustraer propiedad valorada en $5,000.

Según el inventario se apropiaron ilegalmente de una máquina de hielo de 100 libras; una bomba de agua de 50 litros; una cortadora para lozas; 20 tubos PVC, una sierra de madera y un generador eléctrico, entre otro equipo y herramientas.

El policía municipal Ramón Plaza investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.