Un escalamiento durante el cual hurtaron propiedad valorada en más de $34,000, ocurrió durante el fin de semana en la Corporación Agrícola El Corso, localizada en la carretera PR-409 del sector La Josefa en el barrio Bucarabones, de Maricao.

Los hechos ocurrieron el sábado, pero fueron reportados hoy por el querellante, tras percatarse que alguien rompió el candado y puerta principal de la propiedad, logrando acceso al interior.

Según el inventario presentado, se apropiaron ilegalmente de dos vehículos todoterreno marca Honda, un tanque cisterna de 250 galones con la bomba, un dron color azul con 300 pies de manga, una bomba de espalda marca Solo y una nevera.

Además, hurtaron doce paneles solares, dos baterías 12 voltios de 40 amperes, un convertidor marca MPP solar, una bomba para agua de 1.5 caballos de fuerza, un tanque de presión de 30 galones y 40 pies de tubería de PVC de 1 pulgada.

La propiedad fue valorada aproximadamente en $34,125.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, continuará con la pesqusa.