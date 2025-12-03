Agentes adscritos al Distrito de Barceloneta, investigaron en la mañana del martes, una querella de hurto de ganado en una finca ubicada en la calle Coquí de las parcelas Palmas Altas, del mencionado municipio.

Según informó el querellante, que una o más personas forzaron tres portones que dan acceso a la finca y se apropiaron de una vaca y nueve novillas.

Su valor fue estimado por el ganadero en unos $6,200.

El agente Orlando Rosa Jiménez, adscrito al Distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.