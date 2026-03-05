( Suministrada por la Policía )

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) corroboró que el cadáver en estado de descomposición hallado en la tarde del pasado domingo, 1 de marzo, en una zona boscosa del barrio Bucarabones en Toa Baja corresponde a Jorge Luis Díaz Nadal, de 63 años.

El sexagenario estaba desaparecido desde la madrugada del 25 de febrero cuando salió a pie del hogar Salud Mental del Caribe, localizado en la calle 3 de ese barrio, por lo que se había activado la Alerta Silver.

“La corroboración de la identidad se logró mediante la comparación de radiografías dentales ante mortem con las obtenidas durante el examen ‘postmortem’, realizada por la odontóloga forense conforme a los protocolos científicos establecidos”, según se informó en un comunicado de prensa.

Un familiar autorizado fue debidamente notificado del resultado de la identificación.

No obstante, detalles adicionales del caso, como los resultados de la autopsia se mantienen confidenciales como parte del proceso investigativo correspondiente, finalizó el ICF.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continúa con la pesquisa.