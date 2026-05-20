El hombre que fue asesinado a balazos durante la noche del lunes, 18 de mayo, en la avenida Las Cumbres, en Trujillo Alto, fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses como Gabriel A. Mirabal, de 53 años, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 10:56 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 tras escucharse detonaciones y al llegar los policías encontraton al hombre baleado en el interior de un automóvil marca Mitsubishi Mirage color rojo.

Gabriel A. Mirabal, fue asesinado a balazos la noche del 18 de mayo, en la avenida Las Cumbres, en Trujillo Alto. ( Suministrada por la Policía )

El occiso tenía antecedentes penales por acecho en el año 2024; maltrato a persona de edad avanzada en el 2020; robo y apropiación ilegal en 2005. Se desconoce la disposición de estos casos en el tribunal.

El agente Nolasco Pizarro, adscrito a la División de Homicidios, del CIC de Carolina, en unión al fiscal José Aponte Torres, tienen a cargo la pesquisa. El motivo del crimen no se ha determinado.