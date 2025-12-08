El hombre que fue asesinado anoche dentro de la farmacia Walgreens que ubica en la avenida Nicanor Vázquez, en Humacao, fue identificado como Macauly Torres, de 30 años y vecino de Fajardo, informó la Policía.

Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Torres en el interior del establecimiento.

La agente Johann Méndez Lozada, adscrita a la División de Homicidios de Humacao, junto al fiscal Israel Umpierre Chaar, asumieron la pesquisa.