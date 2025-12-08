Identifican a hombre asesinado dentro de farmacia en Humacao
El sujeto fue baleado en el lugar.
El hombre que fue asesinado anoche dentro de la farmacia Walgreens que ubica en la avenida Nicanor Vázquez, en Humacao, fue identificado como Macauly Torres, de 30 años y vecino de Fajardo, informó la Policía.
Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Torres en el interior del establecimiento.
La agente Johann Méndez Lozada, adscrita a la División de Homicidios de Humacao, junto al fiscal Israel Umpierre Chaar, asumieron la pesquisa.