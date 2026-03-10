Una persona fue encontrada muerta con múltiples impactos de bala la tarde de este lunes dentro de un vehículo en la calle Progreso, en el sector Las Acerolas del barrio Bucarabones, en Toa Alta, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el asiento del conductor de una guagua marca Ford Ranger color negro y del año 2020.

La víctima fue identificada como José A. González Falcón de 44 años, vecino de Toa Baja. El motivo del crimen continúa bajo investigación.

El agente John Crespo Pérez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y la fiscal Jennifer Reyes Martínez, tienen a cargo la pesquisa.