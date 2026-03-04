El hombre ejecutado a tiros durante la tarde de ayer, miercoles, en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-902 del barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo, fue identificado como Waldemar Morales Arroyo alias “Corso”.

El occiso tenía 37 años y era vecino de Yabucoa, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

Además, se informó que tenía antecedentes penales por violencia doméstica, caso del que se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Según el archivo de Primera Hora, este había sido víctima de un atentado en diciembre del año 2021 y dos años después, se radicaron cargos a Delwin “Tuntún” Berríos Navarro, quien para esa fecha figuraba como el líder de una sangrienta organización conocida como Martorell que mantenía secuestradas del miedo a varias comunidades en Yabucoa, Humacao y el barrio Espino en San Lorenzo.

“La información que nos ha llegado es que (Corso) era del bando contrario a ellos”, comentó el director del Cuerpo de Investigaciones (CIC) de Caguas, capitán Harry Solivan.

La teoría que cobra más fuerza en la investigación es que pudiera guardar relación con el doble asesinato que se reportó en cancha de baloncesto del residencial Doctor Víctor Berríos, en Yabucoa, el 27 de febrero, ya que se presume que las víctimas eran de su bando.

“No descartamos ninguno (ángulo), posiblemente guarde relación con el doble asesinato del área de Yabucoa, esa es la información más fuerte que nos está llegando. Lo que entendemos es que es parte de la organización de las dos víctimas”, comentó el capitán.

Una llamada de alerta se recibió a las 3:50 p.m., por el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los patrulleros encontraron el cadáver a orillas de la carretera.

Como evidencia se levantaron en la escena casquillos de varios calibres.