Las autoridades investigaron la muerte de un hombre en horas del mediodía del jueves, en las inmediaciones de Playa Santa, en Guánica.

De acuerdo con el informe de novedades, a las 12:28 p.m. de hoy, jueves,se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un caso médico.

Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron un hombre, que había sufrido un percance de salud, acostado boca arriba en la arena a orilla de la playa.

Surge de la investigación que en horas de la mañana llegó el perjudicado identificado como Jorge L. Rodríguez Aponte, de 57 años, junto a su pareja Johana Martínez Senquis, de 50 años y su hijo a la playa.

Luego, Rodríguez Aponte entró al mar y a eso de las 12:20 de la tarde la mujer observó que lo estaban sacando del agua y haciéndole resucitación cardiopulmonar (CPR) pero no respondía.

Al lugar se personaron paramédicos de Cintrón Ambulance quienes indicaron ausencia de signos vitales.

El agente Fernando Tarafa Pérez, de Homicidios Ponce, en unión a la fiscal Limarie Cobián Lugo, se hizo cargo de la investigación.