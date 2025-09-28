Las autoridades identificaron como Ángel Antonio Marrero Archilla, de 49 años y residente de Morovis, al hombre que murió ahogado la tarde del sábado en una playa frente al faro de Arecibo, en la carretera PR-681.

Según el informe preliminar, un ciudadano avistó al hombre en el área de las boyas y logró sacarlo del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia. Sin embargo, paramédicos de Priority Ambulance confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Ángel Valentín Matos, del Precinto 107 de Arecibo.

Posteriormente, el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), donde el agente Adalberto Santiago Rivera, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez y en conjunto con la fiscal Daisy Quintero Hernández, asumieron la pesquisa.

El incidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y continúa bajo investigación para confirmar las circunstancias exactas del ahogamiento.