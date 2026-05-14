Un joven fue asesinado poco antes del mediodía de hoy, jueves, en la calle Campos de la barriada Bélgica, cerca de un parque, en Ponce.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 11:46 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que notificaba sobre detonaciones en la zona.

Cuando los patrulleros del precinto de Ponce Este llegaron a la escena encontraron el cadáver de Kevin Jamyl Ortiz Yambo, de 21 años, quien era vecino de la urbanización Villa Grillasca, en Ponce. No tenía antecedentes penales.

Surge de la investigación que Ortiz Yambo se encontraba caminando por la calle Bogotá y al llegar a la esquina con la calle Campos se le acercó uno o varios pistoleros que le dispararon ocasionándole la muerte en la escena.

Preliminarmente, se indicó que se investiga si el motivo del crimen podría estar vinculado al trasiego de drogas.

El agente Francisco Álvarez Santiago, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce investigó la escena junto a la fiscal Limari Cobián Lugo.

Con este caso la cifra de asesinatos ascendió a 180, una diferencia de 22 más, si se compara con las estadísticas del mismo día el año pasado.