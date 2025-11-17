Las autoridades identificaron como Jomar Y. Ortiz Díaz, de 19 años, y John M. León Ortiz, de 20, a los jóvenes que resultaron heridos de gravedad cuando un vehículo impactó la motora en la que transitaban en la noche del sábado, 15 de noviembre, en el kilómetro 10.5 de la carretera PR-901, barrio Emajaguas, en Maunabo.

Ambos, transitaban en una motora marca Veloce del año 2023 cuando el conductor de un vehículo que transitaba en dirección opuesta les invadio el carril, impactándolos de frente. Acto seguido, abandonó la escena.

Debido a los traumas recibidos, Ortiz Díaz y León Ortiz quedaron recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Ambos se encuentran en estado grave.

El agente Edgardo Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, en unión al agente Joel De Jesús, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), y la fiscal Janitza Alsina, están a cargo de la pesquisa.