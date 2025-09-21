Reinaldo Blanco Nieves, un joven motorista de 23 años, fue identificado como la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado en la avenida Toa Alta Heights, en Toa Alta.

Según informó la Policía de Puerto Rico, Blanco Nieves conducía una motora Fengyuan modelo Tank 200 cuando fue impactado por una guagua Jeep Wrangler negra, conducida por Saudy Hernández, de 57 años, quien presuntamente realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones.

El choque provocó que Blanco Nieves saliera expulsado de la motora, impactando una guagua Nissan Pathfinder que estaba estacionada en la orilla de la carretera. A causa del impacto, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

La fiscal Glorimar García estuvo a cargo del caso y ordenó el levantamiento del cadáver. La conductora involucrada fue sometida a la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.