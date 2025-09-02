Las autoridades identificaron como Jorge Bachour Ortiz, de 36 años y residente en Puerto Nuevo, al hombre baleado en la madrugada de ayer, lunes, en la calle Carrión Maduro, en la Parada 22, en Santurce.

El perjudicado, que presentaba heridas de bala en el lado izquierdo de la espalda y un glúteo, fue transportado por paramédicos al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte a la 1:14 a.m.

El occiso estaba fichado por el delito de apropiación ilegal, pero se desconoce la disposición del caso.

El agente José González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Ivette Nieves, se hicieron cargo de la pesquisa. El motivo del crimen no se ha revelado.