El cadáver de un hombre que fue hallado amortajado y con impactos de bala en un toldo azul, en el baúl de un automóvil en el fondo de un barranco en la carretera PR-174 del barrio Guaraguao, en Bayamón corresponde a Carlos Enrique Piñero Cruz de 33 años.

De acuerdo con la información preliminar, el domingo pasado, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un vehículo accidentado marca Mitsubishi Mirage color gris y al verificarlo encontraron al occiso.

El martes, durante una conferencia de prensa el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que era buscado para arrestarlo desde el día anterior por agredir con un arma de fuego a su expareja y a la hija de esta de 3 años.

El agente Genaro Jiménez, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón y el fiscal Isaías Ojeda, se hicieron cargo de la investigación.

El occiso no poseía expediente criminal