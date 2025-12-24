El conductor de un camión pereció esta mañana, en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cercadillo, en Cayey.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 9:50 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-715, donde cayó por un risco de unos 150 pies de profundidad un vehículo pasado.

De acuerdo con la investigación el camión marca Isuzu NPR, color blanco y del 1993, transitaba por el lugar cuando su conductor, por razones desconocidas, perdió el control chocó con un carro estacionado e impactó un árbol hasta caer al barranco.

El fallecido fue identificado como José Ortiz Escribano de 45 años y residente de Cayey.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.