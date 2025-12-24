Identifican camionero que murió al caer por un risco en Cayey
Se investigan las causas del accidente de tránsito.
El conductor de un camión pereció esta mañana, en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cercadillo, en Cayey.
Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 9:50 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-715, donde cayó por un risco de unos 150 pies de profundidad un vehículo pasado.
De acuerdo con la investigación el camión marca Isuzu NPR, color blanco y del 1993, transitaba por el lugar cuando su conductor, por razones desconocidas, perdió el control chocó con un carro estacionado e impactó un árbol hasta caer al barranco.
El fallecido fue identificado como José Ortiz Escribano de 45 años y residente de Cayey.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.