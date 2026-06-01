El cadáver hallado en la mañana del viernes, 27 de mayo, en el área de la playa por un ciudadano que se ejercitaba por el Paseo Tablado de la playa de Piñones, en el kilómetro 11.6 de la carretera PR-187, en Loíza, fue identificado como Aneury Jesús Rodríguez Rojas, de 19 años.

El agente Christian Rodríguez Cordero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina junto a la fiscal Kristhia Méndez Márquez, investigaron la escena.

De inmediato, no se informó si el cuerpo presentaba impactos de bala u otros signos de violencia.