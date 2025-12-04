El cadáver de un conductor cuyo automóvil se precipitó por el puente La Plata, en el kilómetro 8.2 de la carretera PR-167, en Bayamón, fue recuperado al atardecer de ayer, miércoles, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, a eso de la 1:20 p.m., José Enrique Rosa Narváez de 72 años y residente en Naranjito, transitaba en dirección de Bayamón a Naranjito cuando perdió el control del volante de su automóvil marca Mitsubishi Lancer, color blanco y del año 2010, saliendo de la vía de rodaje hacia un terreno delimitado con vegetación natural, cayendo por un risco hasta el río La Plata.

Según el informe de novedades, no se ha certificado la causa de la muerte.

Un equipo de Buzos de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón recuperó el cuerpo.

El caso fue investigado por el agente Joel Ortega Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Bayamón.