El hombre que fue asesinado a balazos durante la madrugada de ayer, domingo, frente a un bar en la avenida Boulevard de la urbanización Levittown, en Toa Baja, fue identificado como Jorge Armando Del Valle Calderón, de 45 años y vecino de Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 5:10 a.m. se notificó a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en el lugar y cuando llegaron los patrulleros encontraron el cadáver baleado en la salida posterior del negocio.

Una mujer y un hombre de 46 años resultaron heridos de bala. Su condición es estable.

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En el 2014, la víctima fue fichada por violencia doméstica. Se desconoce la disposición del caso.

El agente Alex Vázquez, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión a la fiscal Liz López, tiene a cargo la investigación.

En lo que va de año se han reportado 20 asesinatos en el área policíaca de Bayamón, una diferencia de cuatro más que los ocurridos para la misma fecha en el 2025.