El hombre que fue asesinado ayer, domingo, en hechos mientras transitaba por la calle Júpiter de la urbanización Usubal, en Canóvanas, fue identificado como Nathan A. Pérez Pérez de 28 años.

Según la información preliminar, a las 10:38 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Surge de la investigación que Pérez Pérez, quien era vecino de esa urbanización, transitaba en una guagua Hyundai Tucson color negro, fue baleado desde un patio, este perdió el control del volante, tras ser alcanzado por balas en la cabeza y otras partes del cuerpo lo que ocasionó que chocara con la verja de una residencia.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria del área y luego al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte.

La víctima no tenía antecedentes penales. El motivo del crimen sigue bajo investigación.

El agente Christian Rodríguez Cordero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina se hizo cargo de la pesquisa junto a la fiscal Judimar Pérez Reyes.

Dos guaguas marca Ford F-150 color blanca y una GMC Sonoma Pick-up, color oro, recibieron impactos de bala en la carrocería.