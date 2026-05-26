El cadáver baleado de una mujer fue localizado en la madrugada de ayer, lunes, en el asiente del pasajero de un automovil frente al parque de la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama, corresponde a Naihomy Russi Cintrón, de 27 años y vecina de ese municipio.

Una persona que pasaba por el lugar se comunicó a las 5:54 a.m. de ayer, lunes, tras encontrar a las dos víctimas en el interior de un Toyota Corolla, color gris y del año 2026.

El chofer, que presentaba dos impactos de bala, fue identificado como Christopher Andrew Acevedo Rosado, de 31 años, apodado “Chino” y vecino de esa comunidad, quien tenía antecedentes penales por violencia doméstica.

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Christopher A. Acevedo Rosado, fue asesinado frente al parque de la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama, junto a una mujer, ( Suministrada por la Policía )

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, teniente Edwin Goden Crespo, explicó que ni los familiares o allegados a la mujer han establecido si se conocían o tenían alguna relación.

Además, buscan en los organigramas de la División de Inteligencia y Arrestos, para conocer si alguna de las víctimas era objeto de alguna investigación.

La mujer tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas, violencia doméstica y maltrayto de menores, pero se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Naihomy Russi Cintrón, fue asesinada a balazos en la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama. ( Suministrada por la Policía )

Como evidencia se recuperó en el vehículo una pistola marca Glock, calibre .40, con un cargador con capacidad para 22 balas, a pesar de que solo tenía 19 en su interior.

La fiscal Lorraine Acevedo ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

También se ocupó para investigación un automóvil marca Kia Rio, color azul claro y del año 2017, que no se precisó si pertenecía a la mujer.

En la escena se ocuparon 24 casquillos de bala.