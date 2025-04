Un oficial del Departamento de Corrección resultó herido de gravedad en medio de una intervención con un individuo buscado por las autoridades, en hechos reportados en horas de la tarde en el barrio Voladoras del pueblo de Moca.

Según informó la Policía, oficiales adscritos a la Unidad de Arrestos Especiales Departamento de Corrección se disponían a intervenir con un individuo, identificado como Kyle Feliciano Morales, de 29 años, contra el que pesaba una orden de arresto, en una estación de gasolina de la carretera 111 en el mencionado sector. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el individuo, quien se hallaba a bordo de un vehículo de motor, emprendió la marcha, arrollando a uno de estos.

Se informó que tras arrollar al oficial, los agentes abrieron fuego contra el individuo, quien prosiguió la marcha hasta llegar al barrio Cerro Gordo, donde abandonó el vehículo a orillas del kilómetro 2.2, de la carretera 420. Se desconoce si el individuo resultó herido.

Feliciano Morales se evadió de un Hogar Crea donde cumplía parte de una sentencia de 18 años por delitos graves. ( Suminstrada )

Tras el suceso, el comisionado de la Policía, Joseph González y el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, se trasladaron hasta el Centro Médico de Río Piedras en espera de la llegada del uniformado herido.

En declaraciones a la prensa, Quiñones, indicó que Feliciano Morales se había evadido de un Hogar Crea, donde cumplía parte de una sentencia de 18 años por delitos graves. “El sospechoso es Kyle Feliciano Morales. Esa era la persona que estaban buscando mis compañeros (oficiales) correccionales de la Unidad de Fuerzas Conjuntas de Ponce. Estaban precisamente en el pueblo de Moca, lo habían ubicado y estaban interviniendo con esta tarjeta, que es una persona sumamente peligrosa y que agradezco al Comisionado de la Policía, de igual manera a Wilmer Ocasio, jefe de los alguaciles federales, al HSI, que están cooperando desde el primer momento para la captura de esta persona que es sumamente peligrosa para el país”, dijo Quiñones.

Añadió que Feliciano “estaba cumpliendo probatoria. El Tribunal le concedió una probatoria por unos delitos de naturaleza grave, que en total suman 18 años. Cumplió las condiciones (para ser elegible a la libertad en probatoria). El Tribunal le dio la oportunidad de estar interno en un tratamiento interno en Hogar Crea. Evade, se fuga de Hogar Crea y nuestros compañeros estaban detrás de él, y ya lo tenían ubicado y esto ocurre en el momento del arresto”, explicó.

Por su parte, el comisionado indicó que un contingente de agentes estatales y federales realizaban una búsqueda del sujeto, y no descansarían hasta dar con su paradero. “Quiero dejarle saber a la familia, a los compañeros de Corrección que la Policía de Puerto Rico estamos con ellos. Estos casos tocan el nervio de nuestra Isla y estos casos no se van a tolerar. Todos los recursos de la Policía estamos en la calle con las agencias federales. Si se ocupó un carro al momento y todos los recursos en la calle, haciendo el trabajo y hoy no vamos a descansar”.

Añadió que agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales se trasladaron hasta la escena donde se recuperó el vehículo y se hicieron cargo de la misma, “pero todos los otros recursos están dedicados a encontrar este individuo y el mensaje es claro, que se entregue”.

De otra parte, Quiñones, un exfiscal y exjuez aprovechó para hacerle una exhortación a los miembros de la judicatura a la hora de evaluar casos como el del convicto que provocó este incidente en el día de hoy. “Debo hacer un llamado a mis compañeros jueces, que seamos bien juiciosos cuando evaluemos estos casos para sentencia, libertad a prueba, que seamos bien juiciosos. Hay personas que nosotros lo que queremos es tenerlos en el sistema para poder rehabilitarlos”, manifestó.