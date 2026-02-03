El turista que fue asesinado en medio de un asalto en la madrugada de ayer, lunes en la Parada 18, en Santurce, fue identificado como Vedhol Alexander Emmanuel Smith, apodado “Shooter”, de 27 años y residente del estado de Florida, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, a eso de la 1:10 a.m. se reportó una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre varios heridos de bala, en la intersección de las avenidas Roberto H. Todd y Manuel Fernández Juncos, en Santurce.

De acuerdo con la versión ofrecida por el querellante, quien según la Policía de Puerto Rico trabaja como chofer de la red de transporte privado Uber, mientras transportaba a cuatro hombres y la misma cantidad de mujeres en una guagua Toyota Sienna, color gris y del año 2022, por la avenida Roberto H. Todd, al llegar a la intersección un vehículo que no pudo describir lo impactó por la parte posterior.

El conductor se bajó para verificar los daños y del otro vehículo se bajaron varios enmascarados armados, quienes lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. Este alegó que logró huir a pie hasta llegar al cuartel de Santurce.

Los ladrones lograron robarle prendas y dinero a algunos de los ocupantes de la guagua, pero no se trató de un intento de “carjacking”.

También reveló que uno de los asaltantes disparó hacia la guagua, alcanzando a dos pasajeros. Una de las mujeres manejó hasta el hospital Pavía en Santurce, donde la doctora Griselle Torres certificó la muerte del turista de 27 años, a consecuencia de un impacto de bala en el pecho.

Resultó herido de bala en el brazo derecho otro pasajero, de 23 años, residente del estado de Florida, al igual que el occiso.

El inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó ayer que los recogieron del club para caballeros Distrit y más adelante los asaltaron.

La agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Melba López Ramos, tienen a cargo la pesquisa.

Otros casos de turistas reportados recientemente son el de Nathan Joel Castro, de 40 años y residente del estado de Florida, ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en el Viejo San Juan, y el de Omar Padilla Vélez, quien fue baleado mientras transitaba junto a su novia el 3 de enero, por la barriada Figueroa, en Santurce, siguiendo instrucciones de un GPS.

“Lo que sabemos de nuestras investigaciones es que las personas asesinadas, no son blanco por ser turistas. Seguro que es preocupante cualquier asesinato, pero te puedo garantizar que estamos implementando un plan en áreas donde hay más presencia de turistas”, explicó el superintendente Joseph González Falcón durante una rueda de prensa ayer.