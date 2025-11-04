Un doble asesinato se reportó en la noche de ayer, lunes -a eso de las 7:30 p.m.- en la esquina de la calle Acuario con la Andrómeda, de la urbanización Los Ángeles, en Carolina, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La versión que investiga la División de Homicidios de Carolina es que surgió un altercado entre varias personas que estaban en la calle tras ocurrir un apagón.

Yeremy García Castro, de 24 años, murió en la escena mientras que Abdiel Figueroa Reyes, de 23, llegó sin signos vitales a un hospital.

Los heridos fueron identificados como Michael Almonte Díaz, de 31 y Yadiel Hernández Quiñones, de 36. Ambos están en condición estable.