Las autoridades identificaron a las víctimas de un doble asesinato ocurrido la tarde de ayer en la calle 18, de la urbanización Alturas 2, en el municipio de Peñuelas.

El primer occiso fue identificado como Wenslay Rodríguez Vélez, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado baleado en el balcón de la residencia. El segundo fue Eric Yomar Bátiz Alvarado, de 20 años, encontrado con múltiples heridas de bala dentro de un vehículo Toyota Corolla blanco, estacionado frente a la vivienda.

Según los informes, la Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en la zona. Al llegar, los agentes confirmaron los hallazgos y comenzaron la recolección de evidencia en la escena.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre lo ocurrido.

Se indicó que Bátiz Alvarado contaba con expediente criminal, aunque tampoco se ofrecieron detalles.

La investigación quedó a cargo del agente José Pérez Monte y el Teniente Félix Guilbe, ambos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en conjunto con el fiscal Guillermo Figueroa Vázquez.