“Bájense que el camión se quedó sin frenos”.

Eso fue lo que alcanzó a decir para salvar la vida de sus compañeros de trabajo, el conductor de un camión de recogido de desperdicios sólidos al darse cuenta que confrontaba desperfectos mecánicos en el sistema de frenos y que iba cuesta abajo a tener un accidente de tránsito.

El chofer murió a media mañana de ayer, lunes, en el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-185 interior, en el sector Peniel del barrio Campo Rico, en Canóvanas.

El teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras narró de acuerdo con la investigación preliminar a base del testimonio del pasajero que el conductor advirtió lo que estaba ocurriendo.

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“Cuando siguió por una bajada el camión se volcó y salió expulsado muriéndo en el acto”, añadió.

Según datos preliminares, el accidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 eso de las 10:10 a.m. mientras manejaba el camión marca Mack del año 2015 y perdió el control del volante, lo que provocó que se volcara e impactara un poste de aluminio.

Como consecuencia, el conductor salió expulsado del vehículo, cayendo al pavimento y sufriendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. El fallecido fue identificado como Domingo Santos Couvetier, de 60 años y vecino de Fajardo.

En relación con estos hechos, Orlando Martínez Rosado, de 64 años, y Joel Díaz Lozano, de 46 años, quienes también laboraban para la compañía de recogido de desperdicios, resultaron con heridas leves.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo investigación.