El conductor José Manuel Maldonado Morales, contra quien el Ministerio Público radicó siete cargos por la muerte de Michaiska Marie Romero Rodríguez y su bebé recién nacida en un accidente de tránsito en Vega Baja, renunció este lunes a la vista preliminar.

De esta manera el caso pasará directamente a juicio, informó en un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La jueza del Tribunal de Bayamón, Ethel Ruiz Fernández, señaló la vista de lectura de acusación para el próximo 2 de febrero y el inicio del juicio para el 3 de marzo de 2026.

El 23 de noviembre del 2025, un día después del accidente, Maldonado Morales, fue acusado por los delitos de negligencia e imprudencia al conducir, causar la muerte, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y causar daño corporal grave, según la Ley Núm. 22-2000, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Maldonado Morales conducía por la carretera PR-137, un Acura TSX color blanco y del año 2006, en dirección de Vega Baja a Morovis, a una velocidad que le hizo perder el control y dominio del volante, invadiendo así el carril contrario e impactando un automóvil marca Mitsubishi Mirage color blanco y del año 1998, que era conducida por Romero Rodríguez.

La conductora y su bebé Chaismary Marie Romero, de un mes de nacida, quien viajaba en su asiento protector, murieron en la escena.

El esposo de la fallecida y padre de la bebé, Chavier Polanco, sufrió lesiones corporales que lo llevaron a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

La investigación de la Policía, a cargo del agente de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, Jonathan López Soto.