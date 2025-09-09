Miembros del Cuerpo de Vigilantes intervinieron con una persona en el municipio de Sabana Grande que se dedicaba, ilegalmente, a importar cotorras ‘ringneck’, informó hoy el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

Durante el operativo, los vigilantes incautaron unas 100 de estas cotorras.

“En la tarde de hoy nuestros vigilantes intervinieron con una persona que tenía en su residencia unas 100 cotorras ‘ringneck’ sin los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para su importación y crianza. Agradezco a los miembros del Cuerpo de Vigilantes que laboraron este caso desde que inició en nuestra oficina dentro del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el trabajo de un grupo de técnicos de Internet, entre otros”, comentó el Secretario mediante un parte de prensa.

“Según la investigación preliminar, este individuo tenía un negocio de venta de estas aves que fluctuaban entre los 250 y 300 dólares por cotorra. Esto es una violacion a los articulados de la Ley 93-2025. Esta persona se expone a multas que podrían ascender hasta $500 por cada ave”, añadió Quiles, quien adelantó que la investigación aún no ha concluido.

La Ley 93-2025, mejor conocida como la ‘Ley para el Manejo de Especies Introducidas’ firmada por la gobernadora Jenniffer González el 1 de agosto, establece los parámetros para regular y controlar las especies que representan una amenaza para los ecosistemas nativos de la Isla.

Las cotorras serán trasladadas al centro de Detención de Especies Exóticas del DRNA ubicado en la reserva natural del bosque de Cambalache en el municipio de Arecibo.