Varios individuos realizaron varios disparos ayer, viernes, en los predios del Hospital Menonita de Aibonito sin dejar a nadie herido, informó la Policía.

Tras los hechos, reportados a eso de las 5:21 p.m., los agentes arrestaron a un sospechoso de 20 años y residente de Coamo.

El informe policiaco detalla que se reportó una querella de disparos en el hospital. De inmediato, agentes adscritos a la preventiva del Distrito de Coamo, la Unidad Motorizada y del Distrito de Aibonito acudieron a investigar.

Tras la investigación, se indicó que “se alega que unos tres individuos eran responsables de realizar los disparos y que transitaban en un vehículo en dirección al pueblo de Barranquitas. Acto seguido, logran identificar un individuo que bajo confidencia guardaba relación con los hechos y, al darle seguimiento, por la carretera 7725, kilómetro 4.8, este hace un viraje logrando evadir la patrulla, impactando la misma por la parte frontal y a su vez una valla de metal. Allí abandonaron el lugar el conductor y un pasajero, donde lograron internarse en un monte”.

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Se informó que, durante la búsqueda, se intervino con el joven de 20 años. A este se le ocupó una cartera tipo bolso abierta. En su interior había un arma de fuego color verde.

Tras poder inspeccionar lo ocupado, se detalló que se trataba de una pistola Glock, modelo 17, calibre nueve milímetros con cinco cargadores y 127 municiones del mismo calibre.

El joven quedó detenido para la posible radicación de cargos.