Las autoridades ingresaron a prisión a Jean Carlos Martínez Bonilla, de 33 años y residente de San Juan, tras diligenciar una orden de arresto por violencia de género en una vivienda ubicada en la avenida A, esquina calle Argentina, en Barrio Obrero.

Según la investigación, el pasado 19 de septiembre, su expareja consensual presentó una querella alegando que Martínez Bonilla le enviaba mensajes de texto amenazantes y la intimidaba mostrando fotos de armas de fuego y de los lugares que ella frecuenta, incluyendo su lugar de trabajo. El último incidente presuntamente ocurrió ese mismo día a las 4:30 de la tarde.

Ficha policíaca del imputado, Jean Carlos Martínez Bonilla, de 33 años y residente de San Juan. ( Suministrada )

En medio del diligenciamiento de la orden de arresto el pasado martes, Martínez Bonilla se atrincheró en la residencia.

La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, había expedido la orden de arresto por dos cargos de maltrato bajo la Ley 54, con una fianza de $40,000.

El agente Reynaldo Aponte Maldonado diligenció la orden bajo la supervisión del sargento Israel Adamés Ha y presentó al detenido ante la jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de San Juan, quien ordenó su ingreso en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza.