El séptimo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera acusada por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025, comenzó esta mañana en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito con la estipulación de evidencia, entre ellos el informe los hallazgos de una orden de registro y allanamiento al vehículo de la imputada.

El automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color oro, fue trasladado a unas instalaciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para que un investigador del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La fiscal Silda Rubio Barreto anunció que el agente Gerardo Berríos, será sentado a declarar.

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En la vista anterior se interrogó la mejor amiga de la hermana de la víctima, Paola Sofía Carpera quien narró que pudo ver a Anthonieska Avilés, con sangre en el hombro izquierdo tras levantarse de encima de la víctima.

La joven confirmó que Cabrera Rivera estuvo en el desvío Roberto Colón en medio del incidente, sin embargo, admitió a preguntas del abogado de la defensa, licenciado Alberto Rivera Ramos, que siempre que la vio estuvo peleando con Lisandra Rosario, la progenitora de “Lela”. No la observó dando algún objeto punzante a su hija ni incitándola a cometer una agresión.

Esa noche, cuando llegó Cabrera Rivera ya había una discusión entre Fabiola y Mariathny, hermanas paternas de Anthonieska Avilés Cabrera, esta última también enfrenta cargos por los mismos delitos que su madre en un proceso por separado en espera del inicio del juicio.

Mientras Cabrera Rivera estaba con su hija Antiany, le dijo a Paola, Lela, Yalexis y Lismary (hermana de la víctima) mientras estaban recostadas de una baranda que todas ellas eran unas hipócritas y que eran de las personas que tiraban la piedra y escondían la mano.

Lismary respondió que ellas también eran iguales y Antiany le respondió con un puño en la cabeza. Ya para ese momento había llegado Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole a quien la adolescente había llamado y cuestiona qué sucedía.

Elvia Cabrera, presuntamente golpea a Lisandra, pero la testigo dijo que no recuerda en qué parte del cuerpo. Lela pide que dejen los conflictos y Anthonieska la golpea cerca de la baranda.

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“Veo a Lela y a Antho como que agarrá por los pelos, después de eso está una aglomeración, que estaban todo el mundo agrediendo como en un círculo”, explicó la testigo.

“Lela cae en el piso y yo intento sacarla del piso porque habían más de dos personas encima de ella, señaló a preguntas de la fiscal Rubio Barreto, a quien le respondió que en ese momento no vio a Elvia Cabrera en el grupo.

Paola sufrió una caída porque se le rompieron las sandalias y alguien a quien no pudo identificar y le dio dos puños en la nariz, quedando aturdida. Mientras trató de levantarse vio a Mariatny pateando a Lela en la cabeza que estaba acostada bocarriba.

“Yo le patié en la pierna a Miriatny, cuando veo estaba todo el mundo en el medio de la calle golpeándose, cuando me quité la chancleta fui al medio de la calle y estaba Lisandra, Elvia, Gaba, Miriatny, Karelin, Antiany y Lismary...cuando yo veo estaba Anthonieska levantándose de encima de Lela del piso...Anthonieska estaba arrodillada encima de “Lela”, se estaba levantando cuando yo la vi", afirmó la amiga de la víctima, quien describió un charco de sangre.

La madre de Gabriela Nicole se descompensó y comenzó a dar puños sobre el suelo mientras gritó desesperada “mi hija, mi hija, quién le dio a mi hija, mira cómo me la dejaron”.

En ese momento, presuntamente Elvia volvió a agredirla y la tomó por el pelo arrastrándola hacia el medio de la calle.

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Una vez logran montarla en el asiento del pasajero del vehículo de su amigo Dylan Yadiel Berríos Suárez, quien testificó durante la vista anterior, cuando llegaron al hospital la madre de Gabriela Nicole gritó por ayuda y trató de bajarla cayendo ambas al piso.

“Cae en el piso del hospital y tenía el traje alzado, el traje roto y se le veían los ojos abiertos y los labios bien pálidos”, Paola agregó que no fue hasta tres horas más tarde que le notificaron que había muerto.

También presenció el momento cuando trasladaron a Crisangel González, con una herida y este le entregó el teléfono celular de la madre de Lela.

Además, presentaron nuevas imágenes en las que se identifica la cartera de Cabrera en el negocio en el que trabajaba y del que salió momentos antes de llegar al desvío Roberto Colón. Anteriormente Bethsaida Caratini, quien es tía política de Pratts, testificó que fue de ahí que sacó el objeto punzante que le entregó a su hija con el que se alega la apuñaló.

En la vista anterior Berríos Suárez, amigo de la víctima, declaró inicialmente que las personas que agredían a Gabriela Nicole sobre el pavimento no eran las acusadas.

No obstante, durante el interrogatorio de la fiscal, el joven fue confrontado con una declaración jurada que había ofrecido en agosto de 2025 y modificó su versión e incluyó a madre e hija en el lugar de los hechos.

Berríos Suárez reconoció que no observó a Antho directamente apuñalar a la víctima ni a Cabrera entregar algún objeto durante la agresión.