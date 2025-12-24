El plan de seguridad de la Policía que comenzó en noviembre y se extiende durante la época navideña fue reforzado para intensificar la prevención de fatalidades en las carreteras y otros actos delictivos en la Nochebuena, Navidad, Despedida de Año y el Día de Reyes.

Las 13 áreas policíacas bajo la supervisión de sus comandantes, ya tienen delineados sus planes de vigilancia con el apoyo de policías municipales, que durante el día de hoy se va a concentrar en zonas comerciales debido a la cantidad de gente que ha abarrotado las tiendas para compras de último momento.

“Siempre se adelantan los días libres para tener la mayor cantidad de personal para atender las distintas actividades que suelen ocurrir en los pueblos conforme a la época y los cascos urbanos que suelen hacer diferentes actividades”, explicó el coronel José Rodríguez, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC).

El personal de las divisiones de Relaciones con la Comunidad y de la Liga Atlética Policíaca, van a dar apoyo en la vigilancia mientras orientan sobre el peligro de las balas perdidas durante estas celebraciones y de la pirotecnia que aunque sea legal, podría ocasionar lesiones.

“Se va a reforzar con preventica motorizada en los centros comerciales ya que el puertorriqueño suele dejar las compras para última hora. Va a haber personal de División de Relaciones con la Comunidad y la Liga Atlética Policíaca continuando con la campaña de Ni una bala más al aire”, agregó el coronel Rodríguez.

La Rama investigativa que continuará con las pesquisas en curso y las que surgan durante el transcurso de los días feriados, también les dará apoyo preventivo según estén disponibles.

El patrullaje aéreo aleatorio se ha coordinado con el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción sin descuidar las rondas por las costas para evitar desembarcos de contrabandos.

También agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras estará bien activo en las carreteras para detectar a conductores ebrios y negligentes.

“El llamado que hacemos es a que tengan presente la reciente legislación que se firmó, la Ley 136, que impone 15 años de cárcel a conductores que estén bajo efectos de bebidas embriagantes que provoquen la muerte de una persona (en un accidente de tránsito). Ahí no hay bonificación, no hay libertad bajo palabra, es cumplir (cárcel), que eso debe ser un disuasivo que tenga que tener presente”, subrayó el jefe del SAOC.

Le recordó a la ciudadanía el mensaje de la campaña de prevención de fatalidades por el uso de pirotecnia en las festividades navideñas y la Despedida de Año, con el lema el mensaje “Si otros sufren entonces no es una fiesta”.

La Policía no recomienda el uso de ningún tipo de pirotecnia porque el hecho de que sea legal no deja de hacerla peligrosa.

Para ofrecer cualquier información sobre alguna actividad sospechosa puede llamar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 y en caso de emergencia a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Estamos preparados para brindar la expectativa de seguridad que el pueblo espera. Lo que queremos es que todo el mundo pase las fiestas en unión familiar y con amistades”, aseveró Rodríguez.