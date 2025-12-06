( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

La Policía investiga un “incendio malicioso” registrado en la mañana de este sábado en el establecimiento de comida rápida Burger King, localizado en la calle Bosque de Mayagüez.

El informe policiaco precisa que desconocidos iniciaron el fuego en el área de uno de los baños del establecimiento.

El incidente se reportó a eso de las 6:46 a.m. Nadie resultó afectado.

Fue una llamada realizada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó del incendio.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Mayagüez lograron extinguir el incendio.

El Fire Marshall junto a personal de la División de Explosivos y Servicios Técnicos de la Policía investigarán.