El Negociado de Patrullas de Carreteras intervino en los pasados seis días con 110 conductores manejando vehículos en estado de embriaguez y con 83 no autorizados.

En el período del 18 al 24 de mayo, se expidieron 16,928 multas por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

También se arrestó a 21 personas por violaciones a la Ley de Armas, posesión de sustancias controladas, robo, vehículo hurtado, obstrucción a la justicia y regateo.

Las fianzas ascendieron a $1 millón 600 mil.

Se confiscaron 21 vehículos con gravamen de desaparecido, dos motoras, un carrito de golf y un vehículo todoSolo terreno.

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Los agentes investigaron tres accidentes de carácter fatal, en Toa Alta, con una motora y en Corozal y Manatí por accidentes con objeto fijo.

En lo que va de año han ocurrido 92 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 13 menos, si se compara con la misma fecha el año pasado.

Solo el renglón de las muertes de peatones refleja un aumento, este año se reportaron 33 casos, cinco más, que en el 2025.