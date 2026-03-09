Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto Carolina Norte y Oeste, investigaron una agresión grave a un adulto mayor reportada a eso de las 4:45 de la tarde de ayer, domingo, en el callejón Ortiz, del barrio Sabana Abajo, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el perjudicado de 74 años, mientras se encontraba frente a su residencia un hombre lo agredió con un palo en diferentes partes del cuerpo.

Se desconoce el motivo.

El septuagenario resultó con heridas en el rostro, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria del área. Al momento, se desconoce su condición de salud.

La agente Katrishia Ortiz, adscrita al Precinto de Carolina Norte, investigó preliminarmente estos hechos y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.

No se han efectuado arrestos.