Las autoridades investigan un incidente de agresión a un confinado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde fue ingresado un día antes tras revocarle una probatoria.

Surge de la querella de la Policía, que en la tarde de este martes, el recluso presuntamente le pidió café a un oficial de corrección, que no fue identificado y se le negó.

El guardia correccional permaneció parado frente a la entrada de su celda y llegó otro oficial que le aguantó el radio de comunicaciones.

El empleado que le negó el café se alega que entró en la celda y lo agredió con un puño en el rostro.

PUBLICIDAD

“Acto seguido, el querellante resbala cayendo al piso donde el oficial continuó agrediéndolo en diferentes partes del cuerpo”, indica la denuncia.

En ese momento el otro oficial entró también y lo golpeó también, de acuerdo con la versión inicial.

Alexis López Pérez, de 37 años y vecino de Cayey, fue atendido en el Centro Médico Correccional donde le diagnosticaron fractura en la nariz y en la órbita del ojo izquierdo y varias laceraciones en otras partes del cuerpo.

De inmediato, no se informó su condición.

El confinado fue arrestado en la tarde del lunes en los predios del Fondo del Seguro del Estado, en Bayamón, por violación a una probatoria de 20 años por diversos delitos, entre ellos tentativa de asesinato, escalamiento agravado, agresión y amenaza.

El agente Adam del Toro, adscrito a la División de Agresiones del CIC de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.