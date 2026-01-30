La Policía Municipal de Humacao investigó un caso de agresión grave en el que un menor resultó herido en la escuela superior Ana Roque de Duprey, durante la mañana de ayer, jueves.

El querellante, narró que su hijo de 15 años y estudiante plantel de Humacao, fue agredido por cuatro estudiantes, en circunstancias desconocidas.

Como resultado, el perjudicado sufrió una herida abierta en el área de la barbilla, la pérdida de un diente y laceraciones en el rostro y otras partes del cuerpo.

El menor fue atendido por paramédicos y trasladado a una instalación hospitalaria, donde recibió asistencia médica y lr tomaron varios puntos de sutura.

Este caso fue referido a la División de Ayuda Juvenil del CIC de Humacao, quienes continuarán con la investigación correspondiente tan pronto la condición del perjudicado lo permita.

Los departamentos de Educación y de la Familia llevan a cabo sus investigaciones también.