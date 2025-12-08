El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez tiene a cargo la pesquisa de un asalto reportado esta madrugada frente a un negocio en la calle Pablo Maíz, en ese municipio.

Según el querellante, a las 2:00 a.m. de hoy, lunes, mientras cerraban el negocio Vive 680 y al salir a la calle un hombre le arrebató del hombro izquierdo una cartera color negro que contenía una pistola Glock X43 cargada con 15 municiones para la cual posee licencia de portación de armas.

Además se apropiaron de $80 en efectivo.