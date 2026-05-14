Un hombre fue asesinado poco antes del mediodía de hoy, jueves, en la calle Campos de la barriada Bélgica, cerca de un parque, en Ponce.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a las 11:46 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que notificaba sobre detonaciones en la zona.

Cuando los patrulleros del precinto de Ponce Este llegaron a la escena encontraron el cadáver de un hombre con heridas de bala, que no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Ponce investigan los hechos junto al fiscal de turno.