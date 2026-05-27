Investigan “carjacking” frente a un condominio en Bayamón
Un pistolero se le acercó al conductor y mediante amenaza le robó su automóvil.
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Un robo mediante la modalidad de “carjacking” se reportó anoche, frente al condominio Torres del Parque, en Bayamón.
El querellante, de 25 años, narró que a eso de las 8:00 p.m. , mientras se encontraba detenido frente al condominio se le acercó un asaltante armado, que mediante amenaza e intimidación lo despojó su automóvil marca Toyota Camry, color verde, del año 2002 y con la tablilla JUI-043.
El sospechoso huyó en su vehículo sin ocasionarle daños físicos al conductor.
El caso fue referido a la División de Robos del CIC de Bayamón.