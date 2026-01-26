Dos carjackings se reportaron en la madrugada de hoy, lunes, con unos 20 minutos de diferencia en la avenida José De Diego, en Puerto Nuevo, y en la esquina de las calles Torre de la Vega y Condado, en Santurce.

De acuerdo con la querella de Puerto Nuevo, el perjudicado alegó que, a eso de las 12:39 de la madrugada, dos asaltantes armados de un total de tres, se le acercaron y bajo amenaza le robaron de su vehículo marca Ford Taurus color negro, del año 2013 y con la tablilla ICX-258.

Luego, a eso de las 12:58 de la madrugada, se registró otro caso en la calle Torre de la Vega intersección con la calle Condado, en Santurce, donde una conductora fue interceptada por un carro color oscuro y dos pistoleros se bajaron para robarle su guagua Hyundai Santa Cruz color negro y del año 2024.

En el interior del auto se encontraban $300 en efectivo, tarjetas bancarias y documentos personales.

Estos delincuentes vestían ropa negra y tapaban parcialmente sus rostros con máscaras. Ambos eran de tez trigueña, uno delgado y de baja estatura y el otro grueso y alto.

Posteriormente, a la 1:45 de la madrugada, el agente Esteban Vargas Toro, del Precinto de Barrio Obrero, recuperó el vehículo en la calle H cerca de la Villa Pesquera Los Laguneros.

En ninguno de los casos se reportaron lesionados o heridos.

Se investiga si ambos robos fueron cometidos por los mismos asaltantes.