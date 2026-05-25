Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un doble asesinato reportado en horas de la tarde de hoy -a eso de las 6:06pm- en la carretera PR-1, kilómetro 0.5, sector Pastillo, en Juana Díaz.

Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre varias detonaciones en el estacionamiento de un negocio de comida ubicado en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a dos personas baleadas que habían fallecido, así como a dos heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni la condición de salud de las personas lesionadas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se hicieron cargo de la pesquisa.